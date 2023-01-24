Медведев потребовал сохранить темпы поставок оружия и техники для нужд СВО

Военно-промышленный комплекс России должен сохранить нынешний темп производства необходимых для отправки в зону спецоперации вооружений. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что тысячи единиц самого востребованного оружия и техники поставляются в российские войска с начала года.
«Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — отметил Медведев.
Кроме того, он сообщил, что сотрудники предприятий ВПК начали наращивать поставки российской армии разведывательных и ударных беспилотников, а также барражирующих боеприпасов.