Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медведев потребовал сохранить темпы поставок оружия и техники для нужд СВО

Армия
Медведев потребовал сохранить темпы поставок оружия и техники для нужд СВО

Военно-промышленный комплекс России должен сохранить нынешний темп производства необходимых для отправки в зону спецоперации вооружений. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что тысячи единиц самого востребованного оружия и техники поставляются в российские войска с начала года.

«Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — отметил Медведев.

Кроме того, он сообщил, что сотрудники предприятий ВПК начали наращивать поставки российской армии разведывательных и ударных беспилотников, а также барражирующих боеприпасов.
спецоперация рф медведев впк
Военкоры ФАН
Лучшие в аду