Воронежского стримера проверят на вменяемость после оскорблений в адрес россиян в прямом эфире

Молодой человек, предварительно находившийся в нетрезвом виде, заявил, что не считает русских за людей. В эту категорию он отнес в том числе свою мать и бабушку. После случившегося юношу задержали. После этого стример записал видео, в котором утверждает, что признает свою вину и очень сильно раскаивается.