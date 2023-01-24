Воронежского стримера проверят на вменяемость после оскорблений в адрес россиян в прямом эфире

Суд принял решение провести психиатрическую экспертизу для воронежского стримера, который в ходе прямого эфира оскорбил русский народ в целом и Вооруженные силы. После сказанного блогер извинился, однако в отношении него начали расследовать уголовное дело.
Молодой человек, предварительно находившийся в нетрезвом виде, заявил, что не считает русских за людей. В эту категорию он отнес в том числе свою мать и бабушку. После случившегося юношу задержали. После этого стример записал видео, в котором утверждает, что признает свою вину и очень сильно раскаивается.