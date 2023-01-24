Hill: решение США по Крыму разочаровало Зеленского

Она отметила, что администрация американского президента Джо Байдена сопротивляется в принятии решения по отправке Украине оружия дальнего радиуса действия для осуществления полномасштабного наступления ВСУ на регион. По мнению Запада, это может спровоцировать ответные действия со стороны России, чего так опасаются в Вашингтоне, пояснила журналистка.