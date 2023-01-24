Hill: решение США по Крыму разочаровало Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский разочарован неготовностью Соединенных Штатов поставить Киеву должное количество тяжелого вооружения для «возвращения» Крымского полуострова. Об этом сообщает обозреватель Hill Лаура Келли.
Она отметила, что администрация американского президента Джо Байдена сопротивляется в принятии решения по отправке Украине оружия дальнего радиуса действия для осуществления полномасштабного наступления ВСУ на регион. По мнению Запада, это может спровоцировать ответные действия со стороны России, чего так опасаются в Вашингтоне, пояснила журналистка.
«Американские оборонные ведомства считают невыполнимыми планы президента Владимира Зеленского захватить Крым военным путем», — озвучила главную причину автор.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что новости по поставкам танков Украине из Германии могут появиться в ближайшее время. Он добавил, что Берлин принимает самостоятельное решение в данном вопросе.