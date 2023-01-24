МИД Украины предупредил Минск о последствиях «агрессивных планов» в отношении Киева

Украинское руководство предупреждает Белоруссию о том, с какими последствиями она может столкнуться в случае агрессивной выходки в адрес Киева. Такую информацию озвучил официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко ранее рассказал, что Киев предложил Минску документально подтвердить отказ Белоруссии идти с войной на соседнюю страну. Комментарий Николенко по этому поводу опубликовали журналисты «РБК Украина».
«Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси», — отметил он.
Ранее белорусский лидер сказал, что никому не удастся вбить клин между ним и президентом России Владимиром Путиным.