Помогавшим мигрантам проходить тесты «экзаменаторов» задержали в Ростовской области

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что за полтора года задержанные легализовали по меньшей мере 3,6 тыс. мигрантов и незаконно заработали более 24 млн рублей. По версии следствия, оказанием криминальных услуг занимались сотрудники коммерческого центра тестирования иностранцев. За денежное вознаграждение они выдавали сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства.