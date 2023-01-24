Помогавшим мигрантам проходить тесты «экзаменаторов» задержали в Ростовской области

Правоохранители пресекли незаконную деятельность шестерых «экзаменаторов», которые помогали мигрантам успешно проходить тестирование на знание русского языка. Злоумышленников задержали в Ростовской области.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что за полтора года задержанные легализовали по меньшей мере 3,6 тыс. мигрантов и незаконно заработали более 24 млн рублей. По версии следствия, оказанием криминальных услуг занимались сотрудники коммерческого центра тестирования иностранцев. За денежное вознаграждение они выдавали сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства.
На деле все экзамены проходили лишь формально — на вопросы тестов отвечали работники центра, а для устной части они предоставляли «подсказки» с транскрипцией. По данному факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
Незадолго до этого РИАМО сообщало, что гражданина Таджикистана, прибывшего в РФ как трудовой мигрант, депортировали за преступление экстремистской направленности.