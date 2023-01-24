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Ушел из жизни знаменитый советский сценарист и легкоатлет Герман Климов

Общество
Ушел из жизни знаменитый советский сценарист и легкоатлет Герман Климов

Знаменитый советский сценарист и легкоатлет Герман Климов ушел из жизни на 82-м году жизни. Трагическая новость появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Члены организации выразили соболезнования родным и близким Климова. Покойный был младшим братом кинорежиссера Элема Климова. Причина и обстоятельства смерти писателя, сценариста и спортсмена не разглашаются.

Герман Климов родился в 1941 году. Мужчина выступал на чемпионате Европы по легкой атлетике 1962 года в Белграде в составе сборной СССР. Кроме этого, спортсмен выигрывал чемпионаты Советского союза в разных дисциплинах.

Завершив карьеру легкоатлета, Герман Климов ушел в кинематограф. При его непосредственном участии были созданы сценарии к таким картинам, как «Иди и смотри», «Прощание», «Спорт, спорт, спорт» и другим.
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