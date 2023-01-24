Горнолыжные курорты Сочи пригласили шамана, чтобы вызвать долгожданный снегопад

Свидетелями необычного действа стали туристы. Шаман в традиционной одеже произносил заклинания, бил в бубен и танцевал. Синоптики, в свою очередь, пообещали, что снег пойдет на выходных, поэтому скоро можно будет нормально покататься на лыжах и сноубордах.