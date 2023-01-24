Горнолыжные курорты Сочи пригласили шамана, чтобы вызвать долгожданный снегопад

Аномально теплая погода установилась в горах Сочи, поэтому местным курортам даже пришлось приглашать шамана, который вызовет снегопад.
Известный сибирский шаман Иргаш прибыл в «Красную поляну» для проведения обряда. Раньше он успешно вызвал снегопад на горы Кавказа.
«Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада», — рассказали в пресс-службе курорта.
Свидетелями необычного действа стали туристы. Шаман в традиционной одеже произносил заклинания, бил в бубен и танцевал. Синоптики, в свою очередь, пообещали, что снег пойдет на выходных, поэтому скоро можно будет нормально покататься на лыжах и сноубордах.