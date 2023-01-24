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Кадры с места опрокидывания рейсового автобуса в Ленобласти появились в Сети

Происшествия
Кадры с места опрокидывания рейсового автобуса в Ленобласти появились в Сети

Видеозапись с места ДТП с участием рейсового автобуса в деревне Оржицы под Петербургом оказалась в распоряжении ФАН. Кадры предоставили в МЧС РФ по Ленобласти.

Напомним, водитель пассажирского автобуса съехал на обочину, в результате чего потерял управление и оказался в кювете. В перевернувшемся автобусе находились шесть человек. Три из них пострадали и были доставлены в больницу.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Mitsubishi. Погибли четыре человека, сообщала газета A42.RU.
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