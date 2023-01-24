Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мемориал памяти погибшего 17-летнего юноши появился в Новосибирске

Происшествия
Мемориал памяти погибшего 17-летнего юноши появился в Новосибирске

Новосибирцы принесли на улицу Орджоникидзе цветы и потрет 17-летнего молодого человека, который погиб в результате падения на него девушки с крыши.

В Новосибирске возник стихийный мемориал памяти 17-летнего горожанина, который получил не совместимые с жизнью травмы из-за падения на него девушки с крыши дома по улице Орджоникидзе, 21, информирует сетевое издание «Сиб.фм».

Вечером 20 января 16-летняя новосибирка упала с высоты на двигавшегося по улице прохожего. Оба от полученных травм умерли: девушка на месте происшествия, молодой человек в реанимации.

Теперь жители города несут цветы к месту произошедшей трагедии. Свои букеты неравнодушные граждане кладут прямо на снег. Портрет погибшего юноши украшают розовые гвоздики.
новосибирск место гибели молодых людей импровизированный мемориал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду