Мемориал памяти погибшего 17-летнего юноши появился в Новосибирске

Новосибирцы принесли на улицу Орджоникидзе цветы и потрет 17-летнего молодого человека, который погиб в результате падения на него девушки с крыши.
В Новосибирске возник стихийный мемориал памяти 17-летнего горожанина, который получил не совместимые с жизнью травмы из-за падения на него девушки с крыши дома по улице Орджоникидзе, 21, информирует сетевое издание «Сиб.фм».
Вечером 20 января 16-летняя новосибирка упала с высоты на двигавшегося по улице прохожего. Оба от полученных травм умерли: девушка на месте происшествия, молодой человек в реанимации.
Теперь жители города несут цветы к месту произошедшей трагедии. Свои букеты неравнодушные граждане кладут прямо на снег. Портрет погибшего юноши украшают розовые гвоздики.