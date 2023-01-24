Кедми: публичная политика Польши скрывает желание полного разгрома Украины

Внешняя политика польского руководства полна лицемерия, когда речь заходит об Украине, заявил аналитик Яков Кедми.
По его словам, несмотря на публичную поддержку Киева, в действительности Варшава тайно желает разгрома Украины. На то есть сразу две причины.
«Только при поражении Украины у них есть надежда на реализацию своей мечты. Сейчас они выступают за Украину, но мечтают, чтобы Россия ее разбила. По двум причинам. Первая — это оставляет им надежду на "исконно польские земли"», — сказал Кедми.
Вторая причина носит финансовых характер. Как утверждает эксперт, Варшава сделала определенные выводы из украинского кризиса, осознав, что антироссийские тенденции на Западе способствуют поддержанию польской экономики.
Ранее неоднократно звучала информация о том, что Польша претендует на западные регионы Украины и даже допускает переброску туда вооруженного контингента. В частности, такой сценарий описывал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Более того, как передает RT, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины еще в самом начале СВО.