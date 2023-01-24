Публицист Евгений Антипов высказался об Артуре Смольянинове и других артистах-предателях

Ранее на выходку Меладзе, произнесшего националистический лозунг во время своего выступления на корпоративе в Дубае, отреагировала журналистка Алена Жигалова. Она заметила, что он начал оправдываться после инцидента. По мнению, журналистки, он мог этого не делать, если бы следил за словами.