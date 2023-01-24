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Публицист Евгений Антипов высказался об Артуре Смольянинове и других артистах-предателях

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Публицист Евгений Антипов высказался об Артуре Смольянинове и других артистах-предателях

Бегство за рубеж актера театра и кино Артура Смольянинова✱ (признан в России иноагентом) и других знаменитостей, — частое явление в России. Такое мнение высказал художник и публицист Евгений Антипов.

Как отметил президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада на организованной медиацентром «Патриот» пресс-конференции, представители творческих элит и раньше предавали свою страну.

«И весь XX век, и XIX век, и, как видим, в XXI веке все идет по отработанной схеме, а именно: ну вот относительно недавно относительно молодой, по-крайней мере, как мне кажется, недавно, наверное, на экранах актер, Смольянинов, что ли, в очередной раз разразился каким-то антироссийским высказыванием. [Валерий] Меладзе там тоже у себя где-то сказал [националистический лозунг] «Слава Украине», пропел вдруг. Ну это не говоря про [Бориса] Гребенщикова, который убежден непонятно в чем. Я, значит, когда слушаю и смотрю их комментарии, задаюсь вопросом: а они, эти замечательные персонажи, они в курсе того, что происходит в мире-то? То есть ощущение, что он откуда-то с Луны свалился, либо врет напропалую. То есть говорит то, что надо, как двоечник. Знает, что понравится Марь Ивановне, и лепит горбатого», — сказал он.

Ранее на выходку Меладзе, произнесшего националистический лозунг во время своего выступления на корпоративе в Дубае, отреагировала журналистка Алена Жигалова. Она заметила, что он начал оправдываться после инцидента. По мнению, журналистки, он мог этого не делать, если бы следил за словами.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
смольянинов меладзе гребенщиков
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