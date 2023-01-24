В Сочи остановили пассажирский самолет на взлетной полосе из-за утечки топлива

Нештатная ситуация возникла с пассажирским самолетом в аэропорту Сочи. Во время взлета у лайнера начало течь топливо, в связи с чем пришлось остановить борт и вернуть его на техосмотр.
Согласно предварительной версии, у воздушного судна сломался топливный насос, отвечающий за перекачку горючего между баками. Такое заявление сделали представители пресс-службы сочинского аэропорта. Вылет рейса задержали на четыре часа. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее стало известно, что лайнер, следовавший из подмосковного Жуковского в Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Причиной инцидента с самолетом стало то, что 23-летней пассажирке стало плохо на борту, сообщало РИА56.