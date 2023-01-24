CNN: украинская разведка признала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой на поле боя

Отмечается, что в распоряжении журналистов оказался отчет разведки ВСУ о боях в районе Бахмута. В нем, в частности, говорится, что «вагнеровцы» не отступают с позиций без команд. Отмечается, что их главная задача — «продолжать наступление до достижения цели».