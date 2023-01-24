CNN: украинская разведка признала ЧВК «Вагнер» уникальной угрозой на поле боя

Украинская разведка считает, что ЧВК «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что в распоряжении журналистов оказался отчет разведки ВСУ о боях в районе Бахмута. В нем, в частности, говорится, что «вагнеровцы» не отступают с позиций без команд. Отмечается, что их главная задача — «продолжать наступление до достижения цели».
В документе сказано, что ЧВК «Вагнер» активно использует штурмовые подразделения. Бойцы также активно используют разведданные, получаемые с БПЛА в реальном времени.
Подчеркивается, что мощная артиллерийская поддержка позволяет им успешно закрепиться на отбитых у ВСУ позициях. Украинцы также утверждают, что тактика ЧВК «является единственной эффективной» для мобилизованных войск.