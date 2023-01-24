Систему образования новых территорий объединят с федеральной и признают ученые степени и звания

Депутаты государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, направленный на интеграцию систем образования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в образовательное пространство Российской Федерации, а также системы научной деятельности указанных субъектов Российской Федерации в систему научной деятельности Российской Федерации.
Речь идет о признании образования, ученых степеней и званий, ранее полученных жителями четырех новых субъектов РФ, об особенностях лицензирования и аккредитации образовательных организаций.
Как пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, законопроектом определяются переходные периоды для организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с российским законодательством.
Поэтапная реализация закона позволит максимально эффективно интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в российское образовательное пространство», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Кроме того, до этого времени поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.
Уровни высшего образования в ДНР и ЛНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, — установленные в республиках до дня их принятия, приравниваются к аналогичным уровням в других регионах РФ. То же самое действует в отношении аспирантуры и ординатуры.