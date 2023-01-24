Систему образования новых территорий объединят с федеральной и признают ученые степени и звания

Кроме того, до этого времени поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.