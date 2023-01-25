Никита Высоцкий рассказал ФАН, как страна отмечает 85-летие со дня рождения его отца

Поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений и сценариев Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года.
Как это всегда бывает, жители нашей страны и бывших советских республик могут по-разному относиться к его творчеству. Одни считают его песни неактуальными, в то время как в душах других эти произведения неизменно находят глубокий отклик и успели стать классикой.
Насколько сильная сильна любовь к песням Владимира Высоцкого в наши дни? Каков сегодня возраст среднестатистического поклонника наследия барда? Как сам советский актер мог бы оценить поведение некоторых современных отечественных знаменитостей на протяжении последних 11 месяцев? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН в день 85-летия со дня рождения певца поделился сын всенародно любимого артиста, директор Государственного музея Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий.
— В этом году исполняется 85 лет со дня Рождения Владимира Высоцкого. Планируете ли Вы как-то по-особенному отпраздновать эту дату?
— Уже много мероприятий прошли и в Москве, и по всей России. Началось все с Самары. Там состоялся большой вечер, мы провели выставку. Имя Высоцкого присвоено ледовому дворцу. Мероприятия запланированы и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Питере, и в Калининграде. Во многих местах люди отмечают эту дату. Конкретно музей Владимира Высоцкого в Москве сегодня, 25 января, будет работать. Здесь состоится очень интересный концерт фольклорного коллектива, музыканты будут исполнять на народных инструментах произведения моего отца. Сегодня день Высоцкого проходит и на ВДНХ. Там будут концерты, спектакли, будут звучать его песни. Вчера у меня была там встреча с гостями праздника. Все не ограничивается только 25-м января. Очень много чего делается. Будет много интересного.
— Может быть, люди делают какие-то необычные памятные подарки в рамках празднования такой важной даты?
— Да. Люди дарят, например, свои поэтические произведения. Очень много художников, которые предлагают нам свои работы. Другое дело, что музей не может принимать все. Народная передача «Поле чудес» берет все: есть выставка того, что им подарили. У нас не совсем так. Скажем, вчера один очень хороший человек предложил мне то, что он собирал сам и хранит у себя дома. Я сказал, мол, пусть все это остается у вашей семьи. У нас все есть, музей активно комплектуется. На государственное хранение мы далеко не все можем брать. Вообще, конечно, люди дарят от души, и кое-что мы принимаем. В такие дни число людей, желающих подарить что-то музею, увеличивается. Что-то принимаем, но не все.
— Бесспорно, сейчас в медийном пространстве на слуху больше имена современных кумиров молодежи. В связи с этим хотелось бы спросить, как лично Вы можете оценить популярность наследия Владимира Высоцкого в настоящий момент?
— Это нормально. Посмотрим, что люди будут помнить через 40 лет про сегодняшних звезд. Да, есть такая проблема: время никого не щадит. Уходит поколение современников Высоцкого, для которого он был очень значимой фигурой, может быть, самой значимой. Для многих людей, кому сегодня 20-25 лет, Высоцкий — кумир бабушек и дедушек. С другой стороны, я работаю в музее и вижу, что очень много молодых людей сюда приходят. Несколько дней назад у нас был четвертый курс школы-студии МХАТ. Они подготовили программу «Наш Высоцкий». Это было здорово. Самое главное, это было интересно им самим, и в зале были молодые люди.
Так что не скажу, что популярность падает, но она меняется. Отношение к нему все равно очень глубокое, очень серьезное. Количественно же, да, такой популярности, какая у него была при жизни или в первые годы после того, как он ушел, наверное, нет. Впрочем, интерес к Высоцкому — волнообразный. Мне кажется, что сейчас идет подъем волны. Я это вижу по количеству скачиваний [песен] в интернете, по тиражам его книг. Он вполне себе сегодняшняя фигура. Не знаю, насколько он конкурирует со звездами в глазах современной молодежи и нужно ли ему это делать, но он все равно в числе топовых авторов и исполнителей, в том числе если сравнивать с современными артистами, я имею в виду количественно. Что касается качества, это уж каждый пусть сам решает.
— Раз уж речь зашла о современном шоу-бизнесе, не могу удержаться и не спросить. На Ваш взгляд, как Владимир Высоцкий отнесся бы к артистам, покинувшим Россию за прошедшие 11 месяцев?
— Думаю, в этом плане не нужно облегчать себе жизнь и думать, как бы к этому отнесся кто-то другой. Я считаю, нужно думать о том, как мы сами к этому относимся. Что касается отца, у него были непростые отношения и с властью, и со страной. Он не был диссидентом, но при этом никуда не выезжал, хотя имел такую возможность. Единственное, что я позволю себе сказать, хоть я ничего не должен говорить от его имени, подчеркну, лично я думаю, что выступать за поражение своей страны — не его лозунг: как бы ни было трудно, он все равно оставался бы и со своим народом, и со своей страной. Судить же людей, которые уезжают или высказываются как-то я бы не стал. Просто они думают по-другому.
— По-Вашему мнению, позицию Владимира Высоцкого может проиллюстрировать его знаменитая фраза западным СМИ: «У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами»?
— Опять же, это было сказано в определенное время в ответ на определенные вопросы. Повторюсь, я не душеприказчик отца, я не могу от его имени что-то заявлять. Просто есть вещи, которые очевидны и для меня, и для многих. Вообще, его нет уже 42 с половиной года, и нам нужно самим разбираться с теми проблемами, с которыми сталкивается страна и каждый из нас.