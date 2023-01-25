Никита Высоцкий рассказал ФАН, как страна отмечает 85-летие со дня рождения его отца

— Думаю, в этом плане не нужно облегчать себе жизнь и думать, как бы к этому отнесся кто-то другой. Я считаю, нужно думать о том, как мы сами к этому относимся. Что касается отца, у него были непростые отношения и с властью, и со страной. Он не был диссидентом, но при этом никуда не выезжал, хотя имел такую возможность. Единственное, что я позволю себе сказать, хоть я ничего не должен говорить от его имени, подчеркну, лично я думаю, что выступать за поражение своей страны — не его лозунг: как бы ни было трудно, он все равно оставался бы и со своим народом, и со своей страной. Судить же людей, которые уезжают или высказываются как-то я бы не стал. Просто они думают по-другому.