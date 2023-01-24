El Mundo: в Испании решили не спешить с техобслуживанием обещанных Украине танков Leopard

Испания была в числе первых западных стран, обещавших Украине танки Leopard немецкого производства, однако не спешит с реализацией поставок, сообщает El Mundo.
Ссылаясь на информированные источники, журналисты отметили, что испанские власти изначально рассчитывали провести модернизацию и техобслуживание танков за месяц. Теперь же этот процесс решили отсрочить.
В издании также отметили, что в Евросоюзе наблюдается усиление давления на страны, которые скептически отнеслись к решению Польши отправить собственные танки Leopard на Украину.
Ранее, как передает RT, в немецком кабмине подтвердили получение запроса Польши касательно реэкспорта танков Leopard 2 на Украину, однако ответ Берлина пока не озвучен.