Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

El Mundo: в Испании решили не спешить с техобслуживанием обещанных Украине танков Leopard

Армия
El Mundo: в Испании решили не спешить с техобслуживанием обещанных Украине танков Leopard

Испания была в числе первых западных стран, обещавших Украине танки Leopard немецкого производства, однако не спешит с реализацией поставок, сообщает El Mundo.

Ссылаясь на информированные источники, журналисты отметили, что испанские власти изначально рассчитывали провести модернизацию и техобслуживание танков за месяц. Теперь же этот процесс решили отсрочить.

В издании также отметили, что в Евросоюзе наблюдается усиление давления на страны, которые скептически отнеслись к решению Польши отправить собственные танки Leopard на Украину.

Ранее, как передает RT, в немецком кабмине подтвердили получение запроса Польши касательно реэкспорта танков Leopard 2 на Украину, однако ответ Берлина пока не озвучен.
Испания Украина Вооружение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду