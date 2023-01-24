Критикующий СВО Назаров остался без роли в фильме с Дмитрием Нагиевым

Народный артист России Дмитрий Назаров лишился роли в фильме с Дмитрием Нагиевым. Он должен был сыграть Кису Воробьянинова в новой экранизации «12 стульев».
После увольнения из МХТ имени Чехова опубликовавший песню с критикой спецоперации Назаров лишился роли в новом проекте, передает kp.ru. Об изменениях в актерском составе рассказал режиссер фильма Петр Зеленов. Ранее он выпустил кассовые картины «Легенда №17» и «Движение вверх».
«Сам проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется — никто не хочет рисковать», — заявил он.
Зеленов добавил, что на решение повлияли политические взгляды Назарова. Режиссер назвал большим ударом поведение артиста.
Отметим, что после ухода из театра актер начал грубить своим поклонникам. Как передает «360», он не сдержал себя в словах, отвечая на вопрос о спектаклях.