Риск ранней смерти у переболевших коронавирусом может сохраняться почти два года

Риск ранней смерти у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, может сохраняться на протяжении 1,5 лет с момента выздоровления.
Исследование провели китайские ученые из Гонконгского университета. Они проанализировали показатели здоровья 160 тысяч человек. Как оказалось, у тех, кто перенес COVID-19, риск смерти от разных заболеваний в среднем выше на 81%.
Причем такие высокие показатели сохранялись в течение 18 месяцев. По словам экспертов, дольше всего пациенты восстанавливались именно после тяжелой формы коронавируса.
Вирус повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Некоторые люди после болезни замечают симптомы ишемической болезни и сердечной недостаточности, пишет Cardiovascular Research.