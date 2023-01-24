Политолог и востоковед Евгений Сатановский поднял на смех киевский режим за озвученные условия для урегулирования кризиса, который развернулся на Украине.
Глава украинского государства Владимир Зеленский и некоторые лидеры западного мира неоднократно заявляли о том, что границы Украины должны заканчиваться там, где они были в 1991 году. Сатановский в ходе беседы с Общественной Службой Новостей сказал, что ему очень нравится эта идея, ведь 31 год назад еще существовал СССР и Украина была его частью.
«На первое января 1991 года Советский Союз имел на Украине границы с Венгрией по Чопу, и в него входили все республики, включая Прибалтику», — напомнил политолог.
Ранее стало известно, что Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.