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Ученые ДГУ установили причину смерти обнаруженных на берегу Каспия тюленей

Общество
Ученые ДГУ установили причину смерти обнаруженных на берегу Каспия тюленей

Причиной смерти 700 тюленей, тела которых были обнаружены на побережье Каспийского моря, мог стать птичий грипп. К такому выводу пришли специалисты Дагестанского государственного университета.

Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев отметил, что ученые провели анализ тканей погибших животных для выяснения причины их гибели. В ходе исследования в образцах был обнаружен высокопатогенный птичий грипп штамма H5N1. Он не представляет опасности для людей, однако может стать причиной смерти многих млекопитающих.

«От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа», — объяснил Гаджиев.

Подчеркивается, что полученные специалистами данные имеют лишь предварительный характер. По словам ученых, в настоящее время рано говорить о том, что именно птичий грипп стал причиной смерти тюленей.
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