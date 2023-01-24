Ученые ДГУ установили причину смерти обнаруженных на берегу Каспия тюленей

Причиной смерти 700 тюленей, тела которых были обнаружены на побережье Каспийского моря, мог стать птичий грипп. К такому выводу пришли специалисты Дагестанского государственного университета.
Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев отметил, что ученые провели анализ тканей погибших животных для выяснения причины их гибели. В ходе исследования в образцах был обнаружен высокопатогенный птичий грипп штамма H5N1. Он не представляет опасности для людей, однако может стать причиной смерти многих млекопитающих.
«От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа», — объяснил Гаджиев.
Подчеркивается, что полученные специалистами данные имеют лишь предварительный характер. По словам ученых, в настоящее время рано говорить о том, что именно птичий грипп стал причиной смерти тюленей.