Ученые ДГУ установили причину смерти обнаруженных на берегу Каспия тюленей

Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев отметил, что ученые провели анализ тканей погибших животных для выяснения причины их гибели. В ходе исследования в образцах был обнаружен высокопатогенный птичий грипп штамма H5N1. Он не представляет опасности для людей, однако может стать причиной смерти многих млекопитающих.