Школьница отравила духами 17 одноклассников и учительницу в Вологодской области

Девочка принесла в одну из школ Вологодской области флакон с неизвестным веществом, убедив сверстников, что это духи. Распылив содержимое емкости, школьница отравила 17 одноклассников и учительницу, сообщают местные СМИ.
Воспользовавшись духами, ученики и педагог резко почувствовали недомогание и пожаловались на сильные головные боли. Областной Следственный комитет России проводит проверку по факту ЧП.
В частности, правоохранители устанавливают, каким образом у девочки оказался загадочный флакон. Представители департамента образования Вологодской области подтвердили, что инцидент в школе действительно был, и отметили, что из-за духов никто в больницу не обращался.
Ранее стало известно, что в Наро-Фоминском городском округе мать и сын скончались от отравления угарным газом. По факту гибели 44-летней женщины и 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.