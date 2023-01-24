В американском штате Нью-Йорк одобрили компостирование человеческого тела

Альтернативные похороны одобрили в США. Компостирование человеческого тела считается экологически чистым методом захоронения. Теперь жители штата Нью-Йорк смогут помогать природе даже после своей смерти.
Останки усопшего не помещаются в гроб или склеп, а опускаются непосредственно в землю. Таким образом ничто не препятствует естественным процессам разложения.
«Я думаю, что такой способ захоронения — это альтернатива, над которой стоит поразмыслить, если хотели бы не просто бережно отнестись к своему телу, но и взять на себя ответственность сделать что-то, что в перспективе может принести пользу планете. Здесь не используются жидкости для бальзамирования, бетонный склеп, экзотические деревянные или металлические гробы», — объяснила менеджер Мишель Ментер.
«Экокладбище» организовано на территории природного заповедника Гринспрингс, площадь которого составляет 130 акров.
«Это буквальное воссоединение с природой. Когда семьи проводят похороны в такой обстановке, то видят, как природа начинает творить часть своего волшебства над утраченной жизнью и предлагает возможности для исцеления», — добавила Мишель Ментер.
Впервые альтернативный метод прощания с физической жизнью легализовали в Вашингтоне в 2019 году. Нью-Йорк стал шестым по счету американским штатом, где разрешено «экозахоронение».
«Когда ты молод, да и когда становишься старше, обычно не думаешь об этом или откладываешь подобные размышления. Но во время ковида мы пришли сюда с друзьями и решили: «Да, это то, что нужно, мы купим здесь участки». Конечно, когда мы их покупали, мы не могли знать, что наша дочь умрет раньше нас», — поделился Ли Джиненталь, один из посетителей кладбища в Гринспрингс.