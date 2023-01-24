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Задержание членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму сняли на видео

Происшествия
Задержание членов ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму сняли на видео

Кадры с моментом задержания членов ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"✱ (запрещена в РФ) в Крыму появились в Сети. Всего сотрудники ФСБ задержали шесть человек.

По данным правоохранителей, исламисты проводили работу по распространению на территории России террористической идеологии. Их деятельностью управляли с Украины. На собраниях члены организации вербовали в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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