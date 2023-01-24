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Жителей Приморья избавили от увеличения затрат на вывоз отходов

Общество
Жителей Приморья избавили от увеличения затрат на вывоз отходов

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь прояснила ситуацию.

По словам Кожухарь, на территории Приморья собирались закрыть Дальнегорский и Кавалеровский полигоны, а также площадку на Холмистой улице во Владивостоке. Так как процессы по вывозу и переработке мусора потребовали бы дополнительных средств, то и тарифы для граждан наверняка бы выросли, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Чтобы это предотвратить, профсоюз жизнеобеспечения Приморья обратился к депутату Госдумы России от Приморья Виктору Пинскому с просьбой убедить минприроды внести поправки в ФЗ, регулирующее обращение с отходами. В итоге срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов в Приморье был продлен до января 2026 года. Поэтому увеличения затрат приморцев на эту услугу удалось предотвратить.
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