Жителей Приморья избавили от увеличения затрат на вывоз отходов

По словам Кожухарь, на территории Приморья собирались закрыть Дальнегорский и Кавалеровский полигоны, а также площадку на Холмистой улице во Владивостоке. Так как процессы по вывозу и переработке мусора потребовали бы дополнительных средств, то и тарифы для граждан наверняка бы выросли, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».