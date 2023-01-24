Жителей Приморья избавили от увеличения затрат на вывоз отходов

Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь прояснила ситуацию.
По словам Кожухарь, на территории Приморья собирались закрыть Дальнегорский и Кавалеровский полигоны, а также площадку на Холмистой улице во Владивостоке. Так как процессы по вывозу и переработке мусора потребовали бы дополнительных средств, то и тарифы для граждан наверняка бы выросли, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Чтобы это предотвратить, профсоюз жизнеобеспечения Приморья обратился к депутату Госдумы России от Приморья Виктору Пинскому с просьбой убедить минприроды внести поправки в ФЗ, регулирующее обращение с отходами. В итоге срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов в Приморье был продлен до января 2026 года. Поэтому увеличения затрат приморцев на эту услугу удалось предотвратить.