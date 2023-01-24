Политолог Подлесный озвучил главные причины кадровых перестановок на Украине

Во время разговора с журналистом телеканала «360» эксперт с уверенностью заявил, что соответствующие перестановки связаны с желанием Белого дома узнать, куда в действительности уходят выделяемые киевскому режиму финансы. Второй причиной Подлесный счел необходимость создания внутренних врагов внутри государства, чтобы на их фоне украинский президент Владимир Зеленский выглядел борцом с недостойными политическими деятелями.