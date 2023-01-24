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Политолог Подлесный озвучил главные причины кадровых перестановок на Украине

Политика
Политолог Подлесный озвучил главные причины кадровых перестановок на Украине

Кадровые изменения в украинском правительстве произошли по нескольким крайне важным причинам. Их перечислил политолог Геннадий Подлесный.

Во время разговора с журналистом телеканала «360» эксперт с уверенностью заявил, что соответствующие перестановки связаны с желанием Белого дома узнать, куда в действительности уходят выделяемые киевскому режиму финансы. Второй причиной Подлесный счел необходимость создания внутренних врагов внутри государства, чтобы на их фоне украинский президент Владимир Зеленский выглядел борцом с недостойными политическими деятелями.

Эксперт указал и на нынешних единомышленников лидера страны, которые перестали быть выгодными для управленца. Ранее стало известно, что правительство уволило большое количество чиновников с занимаемых должностей.
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