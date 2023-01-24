Ярослав Нилов прокомментировал идею снизить пенсионный возраст жителей Донбасса

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал РИА ФАН инициативу фракции «Справедливой России — за правду» снизить пенсионный возраст для жителей ЛНР и ДНР.
«Мы обсудим это [инициативу — прим. ред.] тогда, когда увидим текст. Кроме идеи, пока ничего другого нет. После пенсионной реформы Госдума периодически вносит инициативы о введении льготного возраста на пенсию, досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан или для отдельных территорий: северные территории, территории Дальнего Востока, но ни правительство, ни партия большинства их не поддерживают. Мы в ЛДПР их поддерживаем. Что касается новых территорий: надо понимать, что будет являться основанием для назначения пенсий досрочно. Факт проживания, факт работы, какой трудовой стаж должен там быть — то есть какие основания», — сказал Нилов корреспонденту ФАН.
Кроме этого, депутат отметил, что нельзя забывать про территории, которые сегодня обстреливаются. По словам Нилова, жители Брянской, Белгородской и Курской областей могу справедливо спросить: «А чем мы отличаемся?».
«Надо смотреть в комплексе и смотреть только тогда, когда мы будем видеть текст. В тексте будет сразу понятно, что станет основанием. Это самый главный вопрос, по крайней мере, для меня. Ответ на него я не получил», — добавил Нилов.
Он также сказал, что все звучит привлекательно и дискуссия идет, но конкретно разговаривать можно будет только тогда, когда все внесут в Госдуму.
Ранее Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил снизить пенсионный возраст для жителей ЛДНР.