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Главы МИД России и Эсватини провели пресс-конференцию по итогам переговоров

Весь мир
Главы МИД России и Эсватини провели пресс-конференцию по итогам переговоров

Мбабане, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Эсватини Тхули Дладла подвели итоги встречи и ответили на вопросы журналистов.

В рамках рабочего заседания стороны подписали соглашения в области визовых отношений и наметили векторы развития двустороннего партнерства. Среди важных направлений дипломаты выделили сотрудничество в области сельского хозяйства, науки, туризма и военно-промышленного комплекса.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, количество студентов из Эсватини, обучающихся в отечественных вузах, растет с каждым годом, поэтому необходимо увеличить целевые квоты в 2,5 раза — до 25 мест. Помимо гражданских специальностей, африканцы проходят подготовку в вузах системы МВД.

Сергей Лавров также заявил, что Москва придерживается принципа невмешательства в действия суверенных государств, в отличие от стран Запада. В качестве примера министр иностранных дел привел действия Франции по отношению к Мали и ЦАР.

В частности, дипломат отметил, что Пятая республика активно участвовала в свержении Муаммара Каддафи. После начала гражданской войны в Ливии через Северную Африку вглубь континента хлынул поток оружия и террористов, и сегодня ряд стран материка пожинает плоды преступной политики Европы.

В завершении выступления Лавров пригласил правительство Эсватини к диалогу на площадке БРИКС. Мероприятия высокого уровня пройдут в августе 2023 года на территории ЮАР.

Ранее представитель министра иностранных дел королевства Вулие Кунене заявила, что страна готова присоединиться ко второму саммиту «Россия — Африка», который состоится в июле. По словам дипломата, Мбабане уже принимала участие в подобном мероприятии и рассматривает приглашение со стороны Москвы как возможность развивать политический диалог.
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