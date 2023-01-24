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Генерал Воробьев вручил награды отличившимся в ходе СВО бойцам Росгвардии в Петербурге

Армия
Генерал Воробьев вручил награды отличившимся в ходе СВО бойцам Росгвардии в Петербурге

Военнослужащие и сотрудники инженерных подразделений Северо-Западного округа Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, получили награды из рук генерал-майора Алексея Воробьева в Петербурге.

Отмечается, что медали и нагрудные знаки были вручены 30 росгвардейцам отличившимся при проведении СВО и обеспечении безопасности города. Подчеркивается, что в зоне боевых действий специалистами Росгвардии были обнаружены и уничтожены 9,6 тысячи боеприпасов и 600 килограмм взрывчатых веществ.

Инженерные подразделения Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают общественную безопасность в ходе различных международных, культурных и спортивных мероприятий в разных субъектах страны.
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