Генерал Воробьев вручил награды отличившимся в ходе СВО бойцам Росгвардии в Петербурге

Отмечается, что медали и нагрудные знаки были вручены 30 росгвардейцам отличившимся при проведении СВО и обеспечении безопасности города. Подчеркивается, что в зоне боевых действий специалистами Росгвардии были обнаружены и уничтожены 9,6 тысячи боеприпасов и 600 килограмм взрывчатых веществ.