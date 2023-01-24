Забайкальский губернатор сообщил о снижении оттока населения в крае

Отток населения в Забайкальском крае заметно уменьшился. Об этом рассказал на заседании по итогам работы по социально-экономическому развитию ДФО глава Забайкальского региона Александр Осипов.
Как информирует «Lenta75.ru», по словам руководителя Забайкальского края, подведомственный регион продолжил успешно двигаться в направлении народосбережения. В крае отмечается положительная динамика в плане повышения рождаемости и уровня среднемесячной зарплаты.
Кроме того, с 9% до 7,9% снизились показатели безработицы, при этом заметно сократился отток населения, поделился губернатор Забайкалья. Это связано также и с тем, что в минувшем году наблюдался существенный прирост инвестиций в экономику Забайкалья, который достиг 180 млрд рублей, добавил Осипов.