Забайкальский губернатор сообщил о снижении оттока населения в крае

Кроме того, с 9% до 7,9% снизились показатели безработицы, при этом заметно сократился отток населения, поделился губернатор Забайкалья. Это связано также и с тем, что в минувшем году наблюдался существенный прирост инвестиций в экономику Забайкалья, который достиг 180 млрд рублей, добавил Осипов.