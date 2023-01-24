Экс-посол ЛНР Мирошник объяснил увольнение Тимошенко в Киеве приказом из Вашингтона

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский указом снял с должности не только Тимошенко, но и ряд других государственных служащих. Дипломат в ходе разговора с журналистами ТАСС сказал, что такие кадровые перестановки связаны с тем, что в Вашингтоне начали обвинять Киев в коррупционных махинациях