Увольнение заместителя руководителя офиса украинского лидера произошло по приказу американского руководства. Такое мнение высказал экс-глава дипмиссии ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский указом снял с должности не только Тимошенко, но и ряд других государственных служащих. Дипломат в ходе разговора с журналистами ТАСС сказал, что такие кадровые перестановки связаны с тем, что в Вашингтоне начали обвинять Киев в коррупционных махинациях
«Сейчас в ответ на претензии американцев о тотальной коррупции украинской власти Тимошенко определили крайним и попытаются расплатиться его увольнением», – уточнил он.
Однако Мирошник усомнился в том, что ситуация с Тимошенко удовлетворит Белый дом, который желает увольнения руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.