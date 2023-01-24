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Экс-посол ЛНР Мирошник объяснил увольнение Тимошенко в Киеве приказом из Вашингтона

Политика
Экс-посол ЛНР Мирошник объяснил увольнение Тимошенко в Киеве приказом из Вашингтона

Увольнение заместителя руководителя офиса украинского лидера произошло по приказу американского руководства. Такое мнение высказал экс-глава дипмиссии ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский указом снял с должности не только Тимошенко, но и ряд других государственных служащих. Дипломат в ходе разговора с журналистами ТАСС сказал, что такие кадровые перестановки связаны с тем, что в Вашингтоне начали обвинять Киев в коррупционных махинациях

«Сейчас в ответ на претензии американцев о тотальной коррупции украинской власти Тимошенко определили крайним и попытаются расплатиться его увольнением», – уточнил он.

Однако Мирошник усомнился в том, что ситуация с Тимошенко удовлетворит Белый дом, который желает увольнения руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
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