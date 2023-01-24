Филипп Киркоров и Мари Краймбрери представили клип на песню «Первый снег»

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Мари Краймбрери представили вниманию поклонников свой новый музыкальный клип на совместный трек «Первый снег».
Сниппет нового видеоролика Краймбрери опубликовала в видеохостинге YouTube еще три недели назад. Теперь же состоялся его полноценный релиз, пишет Культуромания.
«Еще один неожиданный дуэт, но такой долгожданный тандем с Мари Краймбрери. Кайфую от творчества с талантливой молодежью», — поделился Киркоров своими впечатлениям в социальных сетях.
Ранее в Сети появилось фото со съемок нового эпизода возвращающейся на экраны телепередачи «Вечерний Ургант», героем которого стал Киркоров.