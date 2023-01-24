Глава комитета Госдумы по транспорту Москвичев объяснил поправки в закон об автомобильных дорогах

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев предложил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Нововведения предусматривают следующее: владельцы грузовых автомобилей должны будут заранее резервировать дату и время для пересечения границы России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользоваться такой предварительной записью обязуют всех, включая водителей легкового транспорта. Москвичев подчеркнул, что речь идет именно о грузовых автомобилях, которые допущены к международным перевозкам.
«Речь идет о тех пунктах пропуска, где товары первой необходимости стоят по 10-15 дней, где водители не пьют, не едят, не знают, куда ходить в туалет. А их дома ждут матеря, жены, дети. Поэтому мы и вводим электронную очередь», — пояснил глава комитета по транспорту.
Москвичев также отметил, что на легковые автомобили этот закон не распространяется. Для ясности в законопроекте прописано именно «грузовые» и «международные». В планах также создание государственной услуги, которую готовит Минтранс России.
«И водители смогут записаться заранее, с датой, временем, на каком пункте пропуска будет пересечение. Весь процесс будет занимать 20 минут. И не будет километровых очередей», — рассказал депутат.
Нововведение будет касаться не всей границы, а тех мест, где еще не прошла реконструкция пропускных пунктов, уточнил Москвичев:
«Например, в Забайкальске, где водители сидят по 15 суток, где нельзя купить ни мяса, ни хлеба, ничего. А что им есть, сало?».
Закон вступит в силу 1-го сентября 2023-го года. А Правительству РФ дается возможность до 1-го марта 2024-го года сделать нормативный акт, сообщил депутат.
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