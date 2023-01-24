Музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого» с участием Александра Домогарова пройдет в Кремле

Сын артиста признался, что его глубоко тронуло отношение Домогарова к отцу, поэтому он сразу поддержал его идею о создании спектакля. По его словам, постановка олицетворяет пути, которые Высоцкий искал к своим слушателям. Шахмухаметов отметил, что никто из гостей мероприятия не останется равнодушным, сообщает пресс-служба Коммуникационного агентства «БЮРО №1».