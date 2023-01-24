Музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого» с участием Александра Домогарова пройдет в Кремле

Приуроченный к 85-летию Владимира Высоцкого музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого» пройдет в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца 22 апреля. В постановке примет участие народный артист России Александр Домогаров.
На сцену Кремля также выйдут сын Высоцкого, актер театра и кино Никита Высоцкий, певица Амария и Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ под управлением дирижера Азата Шахмухаметова. Они исполнят песни легендарного артиста в новых аранжировках. Также зрители увидят редкие фото из семейного архива Высоцкого, которые раннее нигде не публиковались.
«Это очень личный музыкальный спектакль, своего рода душевное откровение. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается полный эффект присутствия в зале великого барда. А голос Никиты — один в один голос Высоцкого», — заявил Домогаров.
Сын артиста признался, что его глубоко тронуло отношение Домогарова к отцу, поэтому он сразу поддержал его идею о создании спектакля. По его словам, постановка олицетворяет пути, которые Высоцкий искал к своим слушателям. Шахмухаметов отметил, что никто из гостей мероприятия не останется равнодушным, сообщает пресс-служба Коммуникационного агентства «БЮРО №1».