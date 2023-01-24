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Джонсон попросил включить Украину в НАТО

Политика
Джонсон попросил включить Украину в НАТО

Североатлантическому альянсу следует принять Украину. Соответствующее заявление сделал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам политического деятеля, подобного развития событий требует мировое сообщество, а вернее достижение ясности и стабильности в нем. Своим мнением он поделился в авторской статье для Mail.

«Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?» — указал Джонсон.

Ранее аналитики издания The Financial Times сообщили, что Борис Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины.
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