Отставку проукраинского главы региона Янушевича в Херсоне восприняли как должное

Впрочем, киевские власти неожиданно оперативно отреагировали на требования херсонцев, и 24 января Ярослав Янушевич был уволен с должности. Вскоре после этого в городе возникли слухи, что киевские власти намерены направить руководить в подконтрольной Украине частью Херсонской области. Кирилла Тимошенко, недавно уволенного с поста замглавы Офиса президента. По опыту горожане знают, что Херсон в последние десятилетия всегда был местом «ссылки» для проштрафившихся киевских политиков, но менее вороватыми от этого они не становились. Теперь в городе ожидают отставки и главы Херсонской МВА Галины Луговой, которая своим бездействием успела изрядно утомить тысячи херсонцев.