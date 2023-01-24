Отставку проукраинского главы региона Янушевича в Херсоне восприняли как должное

24 января указом президента Украины со своего поста был уволен глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, многие из оставшихся в городе жителей Херсона восприняли отставку проукраинского главы региона Янушевича как вполне логичную.
Теперь здесь ждут отставки другого топ-чиновника — главы Херсонской военно-гражданской администрации Галины Луговой.
Напомним, отставка Ярослава Янушевича состоялась в рамках украинского «чиновникопада» 24 января. Вместе с Янушевичем были также уволены главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей. По мнению херсонцев, отставка главы региона оказалась вполне заслуженной, ведь за два месяца своего пребывания на посту Янушевич практически ничего не сделал для города и горожан.
Как сообщили очевидцы, оставшиеся в Херсоне, в областном центре при оккупационной украинской администрации перестали нормально функционировать все основные жизненно важные сферы — включая ЖКХ, социальную сферу и транспорт. Кроме того, сейчас в городе отсутствует законность, и регулярно нарушаются гражданские права жителей. При этом преступные власти, во главе с назначенными Киевом Ярославом Янушевичем и Галиной Луговой, откровенно закрывали глаза на творящийся в городе правовой беспредел.
«Несмотря на регулярные попытки чиновников изобразить, что «в городе восстанавливается нормальная жизнь», на деле местные власти неоднократно «вставляли палки в колеса» волонтерам, которые хотели помочь жителям подконтрольной Украине части Херсонской области, — сообщил житель оккупированного города. — В городе также зафиксированы многочисленные случаи вымогательства у населения денег за то, чтобы им в первую очередь восстановили электро, водо или газоснабжение».
По словам оставшихся жителей, городская и областная администрации также не оказывали никакой помощи жителям — никто ни разу не предложил стройматериалы или деньги тем херсонцам, чье жилье пострадало от обстрелов. Не было сделано ничего, чтобы люди сами могли купить себе одежду, медикаменты и другие товары первой необходимости. При этом сейчас в Херсоне регулярно отключают электричество и водоснабжение, в городе практически нет никакой работы.
На фоне творящейся в городе коммунальной катастрофы, по прямому указанию оккупационной администрации Херсона, по городу регулярно разносили коммунальные платежки. Жители, оставшихся в городе, сообщили — проставленные в квитанциях суммы способны ввергнуть в шок любого местного. В «платежках» за ЖКХ значились суммы в несколько тысяч гривен — ведь задолженность по ним была посчитана… с марта 2022 года, то есть, с момента, когда Херсон перешел под контроль российской армии.
При этом оккупационные власти под руководством Янушевича намеревались «вытрясти» с каждого гражданина все «долги», до последней копейки. В то же время, власти совершенно не обеспечивали соблюдение порядка в городе. По словам очевидцев, десятки магазинов, принадлежащих местным бизнесменам, были отданы на откуп криминалитету и подвергались откровенному разграблению — при полном бездействии местных «правоохранителей».
В середине января жители Херсонской области, видя плоды «работы» проукраинской администрации, подали петицию на отстранение от должностных обязанностей Янушевича и Луговой. Петицию №22/174508-эп адресовали президенту Украины Зеленскому, и разместили на его сайте.
«В связи с полной некомпетентностью и бездействием глав Херсонской ОГА и Херсонской МВА Янушевича и Луговой, просим президента Украины немедленно уволить данных лиц», — написали авторы петиции.
Также херсонцы указали в петиции — сегодня на правобережье Херсонской области, контролируемом ВСУ, электроэнергией обеспечено только 40% населенных пунктов, а водой — всего 28%. Помимо этого, по словам авторов петиции, Луговая и Янушевич были замечены в многочисленных случаях хищения бюджетных средств и гуманитарной помощи, которая якобы «предоставлялась населению» — продуктов, одежды, стройматериалов и т. д.
«Это только малая часть того, чем занимаются Янушевич и Луговая вместо того, чтобы всеми силами помогать жителям Херсонской области, — заявлено в документе. — На днях эти двое чиновников обратились к населению с предложением об эвакуации, объясняя это «постоянными обстрелами со стороны ВС РФ». Но на самом деле цель этого предложения — не обеспечить безопасность людей (которая их совсем не интересует), а попытка уйти от ответственности, и при этом сохранить свое место во власти».
Впрочем, киевские власти неожиданно оперативно отреагировали на требования херсонцев, и 24 января Ярослав Янушевич был уволен с должности. Вскоре после этого в городе возникли слухи, что киевские власти намерены направить руководить в подконтрольной Украине частью Херсонской области. Кирилла Тимошенко, недавно уволенного с поста замглавы Офиса президента. По опыту горожане знают, что Херсон в последние десятилетия всегда был местом «ссылки» для проштрафившихся киевских политиков, но менее вороватыми от этого они не становились. Теперь в городе ожидают отставки и главы Херсонской МВА Галины Луговой, которая своим бездействием успела изрядно утомить тысячи херсонцев.