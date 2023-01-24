Владимир Путин заявил о важной роли педагогов в формировании мировоззрения россиян

Россияне всегда отчетливо осознавали роль и значение труда учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно педагоги формируют в каждом гражданине основы его мировоззрения.
Глава государства проводит совещание с членами Правительства России. На нем обсуждаются вопросы, связанные с образованием. В ходе разговора, Владимир Путин подчеркнул, что педагоги формируют в россиянах основы их мировоззрения. Кроме того, именно от учителей во многом зависят устойчивость, стабильность и будущее государства.
«Не случайно 2023 год объявлен у нас Годом педагога и наставника», — отметил президент.
Как сообщалось ранее, 25 января глава государства планирует посетить один из ведущих вузов России — МГУ имени М.В. Ломоносова. Визит президента приурочен ко Дню российского студенчества.