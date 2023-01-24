Владимир Путин заявил о важной роли педагогов в формировании мировоззрения россиян

Глава государства проводит совещание с членами Правительства России. На нем обсуждаются вопросы, связанные с образованием. В ходе разговора, Владимир Путин подчеркнул, что педагоги формируют в россиянах основы их мировоззрения. Кроме того, именно от учителей во многом зависят устойчивость, стабильность и будущее государства.