Немецкий депутат Крупалла призвал Шольца запретить Польше поставки танков Leopard Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца запретить Польше передачу Украине танков Leopard 2.
По его словам, канцлер Германии должен показать себя сторонником мира. Депутат убежден, что власти обязаны запретить Польше передачу танков украинской армии, а также перестать втягивать Берлин в события на Украине.
«Нельзя допустить, чтобы немецкие танки прошли через Украину», — сообщил Крупалла.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Берлин должен быстро ответить на запрос Варшавы о передаче киевскому режиму танков Leopard, пишет RT.