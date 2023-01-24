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Путин посетит МГУ имени Ломоносова в День российского студенчества

Общество
Путин посетит МГУ имени Ломоносова в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит ведущий вуз страны – МГУ имени М.В.Ломоносова. Он сделает это в День российского студенчества, 25 января.

В рамках мероприятия российский лидер пообщается со студентами. Кроме того, он осмотрит новый учебно-практический корпус в учреждении. Также Путин ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов», распложенного на Воробьевых горах в Москве.

День российского студенчества традиционно отмечается в стране 25 января. Учащиеся разных вузов принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах, празднуют окончание сессий.
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