Путин посетит МГУ имени Ломоносова в День российского студенчества

Президент России Владимир Путин посетит ведущий вуз страны – МГУ имени М.В.Ломоносова. Он сделает это в День российского студенчества, 25 января.
В рамках мероприятия российский лидер пообщается со студентами. Кроме того, он осмотрит новый учебно-практический корпус в учреждении. Также Путин ознакомится с планами развития научного кластера «Ломоносов», распложенного на Воробьевых горах в Москве.
День российского студенчества традиционно отмечается в стране 25 января. Учащиеся разных вузов принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах, празднуют окончание сессий.