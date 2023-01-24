Записавший «видеопривет» из Мексики курский депутат Васильев лишился своей должности

Депутат из Курской области Максим Васильев, который записывал «видеопривет» из Мексики, лишился должности зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник, 24 января. Ранее сложения депутатских полномочий Васильева потребовал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», — написал Старовойт на своем канале в Telegram.
Ранее в Сети распространилось видео, котором Васильев готовит коктейль и закусывает креветками. На нем депутат поздравил россиян с Новым годом. Ролик вызвал большую волну негатива со стороны граждан.
Муниципальных и региональных депутатов, которые пропускают заседания в течение полугода, могут начать лишать мандатов. Это решение связано с отъездом некоторых политиков за границу, передают «Ведомости».