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В Самарской области выявили противоестественную супружескую пару

Общество
В Самарской области выявили противоестественную супружескую пару

В обзоре судебной практики Верховного суда России от 14 декабря 2022 года упоминается о скандальном браке, заключенном в Самарской области в октябре 2018 года.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ЗАГС в Самарской области в 2018 году официально зарегистрировал брак между отцом и его дочерью. Степень родства молодоженов стала известна лишь через четыре года после регистрации брака, сообщает samara.kp.ru.

Выяснилось, что родившаяся в 1990 году невеста, в 20 лет сменила свои имя и фамилию, а 13 октября 2018 года вышла замуж за своего 45-летнего отца, о чем в ЗАГСе и не догадывались.

Так как браки между родственниками по прямой линии в России запрещены законом, прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть противоестественный союз. Суд иск удовлетворил, это решение никто обжаловать не решился.
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