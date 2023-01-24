В Самарской области выявили противоестественную супружескую пару

В обзоре судебной практики Верховного суда России от 14 декабря 2022 года упоминается о скандальном браке, заключенном в Самарской области в октябре 2018 года.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ЗАГС в Самарской области в 2018 году официально зарегистрировал брак между отцом и его дочерью. Степень родства молодоженов стала известна лишь через четыре года после регистрации брака, сообщает samara.kp.ru.
Выяснилось, что родившаяся в 1990 году невеста, в 20 лет сменила свои имя и фамилию, а 13 октября 2018 года вышла замуж за своего 45-летнего отца, о чем в ЗАГСе и не догадывались.
Так как браки между родственниками по прямой линии в России запрещены законом, прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть противоестественный союз. Суд иск удовлетворил, это решение никто обжаловать не решился.