Глава ПНСт Ливии поддержал инициативу Египта наладить энергетическое сотрудничество

Сирт, 24 января. Премьер избранного парламентом Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии Фатхи Башага и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Авад аль-Бадри изучили предложение Египта наладить сотрудничество в области поставок электричества в североафриканское государство. Об этом сообщает издание Libya Review.
Глава египетского министерства Мухаммед Шакер ранее направил письмо ПНСт с инициативой провести консультативную встречу для обсуждения взаимовыгодного партнерства в сфере энергетики и ВИЭ. Целью переговоров является открытие новых горизонтов для ливийских и египетских компаний, а также увеличение инвестиций между двумя странами.
Фатхи Башага подтвердил необходимость сотрудничества и использования опыта Египта в области возобновляемых источников энергии для содействия продвижению экономики. Он поручил Аль-Бадри в кротчайшие сроки ответить на предложение соседнего государства и приготовиться к визиту египетской делегации.
Стоит отметить, что Каир постепенно прекращает связи с триполитанским Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой в пользу ПНСт. Причиной является истечение срока полномочий кабмина.
Ранее Египет вошел в число отказавшихся от участия во встрече глав МИД членов Лиги арабских государств (ЛАГ), которое организовало ПНЕ 22 января. Среди них — Бахрейн, Джибути, Иордания, Ирак, Йемен, Кувейт, Ливан, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Сирия.