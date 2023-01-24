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Глава ПНСт Ливии поддержал инициативу Египта наладить энергетическое сотрудничество

Весь мир
Глава ПНСт Ливии поддержал инициативу Египта наладить энергетическое сотрудничество

Сирт, 24 января. Премьер избранного парламентом Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии Фатхи Башага и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Авад аль-Бадри изучили предложение Египта наладить сотрудничество в области поставок электричества в североафриканское государство. Об этом сообщает издание Libya Review.

Глава египетского министерства Мухаммед Шакер ранее направил письмо ПНСт с инициативой провести консультативную встречу для обсуждения взаимовыгодного партнерства в сфере энергетики и ВИЭ. Целью переговоров является открытие новых горизонтов для ливийских и египетских компаний, а также увеличение инвестиций между двумя странами.

Фатхи Башага подтвердил необходимость сотрудничества и использования опыта Египта в области возобновляемых источников энергии для содействия продвижению экономики. Он поручил Аль-Бадри в кротчайшие сроки ответить на предложение соседнего государства и приготовиться к визиту египетской делегации.

Стоит отметить, что Каир постепенно прекращает связи с триполитанским Правительством национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой в пользу ПНСт. Причиной является истечение срока полномочий кабмина.

Ранее Египет вошел в число отказавшихся от участия во встрече глав МИД членов Лиги арабских государств (ЛАГ), которое организовало ПНЕ 22 января. Среди них — Бахрейн, Джибути, Иордания, Ирак, Йемен, Кувейт, Ливан, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Сирия.
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