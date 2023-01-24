Глава ПНСт Ливии поддержал инициативу Египта наладить энергетическое сотрудничество

Глава египетского министерства Мухаммед Шакер ранее направил письмо ПНСт с инициативой провести консультативную встречу для обсуждения взаимовыгодного партнерства в сфере энергетики и ВИЭ. Целью переговоров является открытие новых горизонтов для ливийских и египетских компаний, а также увеличение инвестиций между двумя странами.