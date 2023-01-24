Три человека пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Ленобласти

Три человека получили травмы в результате ДТП с автобусом в деревне Оржицы под Петербургом. Пострадавших госпитализировали, одна из них получила перелом лобной доли.
По предварительным данным, водитель рейсового автобуса съехал на обочину, в результате чего потерял управление и оказался в кювете. В перевернувшемся автобусе находились шесть человек.
Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. На месте происшествия работают правоохранители.