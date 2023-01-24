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Защитник «Вероны» Гюнтер может продолжить карьеру в РПЛ

Спорт
Защитник «Вероны» Гюнтер может продолжить карьеру в РПЛ

Эрсин Акан, официальный представитель турецкого защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал будущее своего подопечного. Игрок обороны уже в зимнее трансферное окно может перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что возможностью трансфера Гюнтера интересовались московские ЦСКА и «Спартак». Акан подтвердил, что 28-летний футболист может перебраться в Россию.

«Возможно, "Спартак"», — цитирует агента «РБ Спорт».

Гюнтер выступает в составе «Вероны» с 2019 года. Всего на счету турка 92 матча, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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