Журналистка Ксения Собчак отреагировала на информацию о продаже дома

Депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков сообщил, что до него дошли сведения о якобы выставленном на продажу доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Сама знаменитость эти слухи решительно опровергла.
Как ранее сообщил экс-парламентарий, свой особняк телеведущая оценила в 425 млн рублей. Журналистка подчеркнула, что к услугам каких-либо риелторов она не прибегала. Более того, по словам Собчак, ее дом стоит гораздо дороже вышеуказанной суммы.
«Но Роману, конечно, виднее», — написала она в личном Telegram-канале.
Сам бывший депутат в своем посте подчеркнул, что Собчак всегда умела делать три вещи: хорошо зарабатывать, ни в чем себе не отказывать и строить «запасные аэродромы».