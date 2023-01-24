Читатели Haber 7 отчитали Зеленского после слов о России

Ранее президент Украины в ходе обращения к нации сказал, что киевский режим якобы осведомлен о накопленной мощи Кремля и понимает, как ему необходимо поступать. Однако читатели издания напомнили, по какой причине ВСУ вообще могут хоть как-то сопротивляться армии России.