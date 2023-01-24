Читатели Haber 7 отчитали Зеленского после слов о России

Украинский лидер Владимир Зеленский ничего бы не смог сделать в ходе российской спецоперации, если бы не помощь Запада. Читатели Haber 7 поставили политика на место после очередной выходки в адрес России.
Ранее президент Украины в ходе обращения к нации сказал, что киевский режим якобы осведомлен о накопленной мощи Кремля и понимает, как ему необходимо поступать. Однако читатели издания напомнили, по какой причине ВСУ вообще могут хоть как-то сопротивляться армии России.
«Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия», — написал один из комментаторов.
«Удивительно, как они избрали такого человека главой государства», — отметил другой.
«Руководить государством — это не на сцене играть», — поддержал еще один.
Ранее появилась информация, что американское руководство намерено в ближайшее время предоставить украинской армии свои танки Abrams. Поставки планируют завершить до конца зимнего периода.