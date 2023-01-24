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Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии и препятствии любым наступательным действиям — Пригожин

Общество
Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии и препятствии любым наступательным действиям — Пригожин

Главной целью подразделений ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении является уничтожение украинской армии. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен сообщил, что ВСУ отправляют в Бахмут все свои боеспособные части. По его словам, необходимо помешать любым наступательным действиям украинских солдат.

«Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии и препятствии любым наступательным действиям — Пригожин

Ранее Пригожин заявил, что знает под Бахмутом все перекрестки и не замечал там никого, кроме ЧВК «Вагнер».
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