Сочинские полицейские задержали мошенника, обещавшего огромные прибыли на бирже

Правоохранителям города Сочи Краснодарского края пришло три заявления от потерпевших. Заявители сообщили, что малознакомый молодой человек обещал им небывалую прибыль от инвестирования на бирже. Он обманул шесть человек на 15 млн рублей.
Как пишет ИА «Живая Кубань», мошенник выдавал себя за успешного трейдера, добивался расположения, убедительно рассуждал об особенностях бизнеса в сети, использовал специфичную терминологию и приводил примеры, якобы успешных сделок, с помощью которых он смог обогатиться.
Поверив «трейдеру», потерпевшие решились инвестировать. Однако в итоге были обмануты и заявили в полицию. Оказалось, что кроме имени и номера мобильника, который был к тому времени уже недоступен, об аферисте никто ничего не знал.
Несмотря на это, стражи закона выявили и задержали 19-летнего лже-трейдера. Выяснилось, что злоумышленник причастен еще к трем подобным эпизодам. Общий ущерб шести обманутым гражданам составил более 15 млн руб. Теперь на сочинца завели уголовное дело и ему грозит 10 лет тюрьмы, заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.