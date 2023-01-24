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Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему YouTube все еще остается доступным для россиян

Общество
Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему YouTube все еще остается доступным для россиян

Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему западный видеохостинг YouTube остается доступным для россиян. По его словам, в стране пока нет альтернативы платформе.

Ордуханян считает, что разработчикам стоит плотно заняться созданием отечественных видеохостингов. Пока этого не делается, а Rutube не работает в полном объеме. Аспекту информационной войны уделяется мало времени, поэтому YouTube остается популярным. Большую роль играет и отсутствие альтернативы для россиян.

«Мы не будем уподобляться некоторым нашим бывшим заграничным партнерам, которые готовы, что называется, на зло бабушке отморозить себе уши, у нас нет альтернативы, к глубокому сожалению», — заявил Ордуханян изданию «Политика Сегодня».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности YouTube и заблокировать видеохостинг на территории страны. Предприниматель заявил, что в ближайшее время платформа будет закрыта.
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