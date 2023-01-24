Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему YouTube все еще остается доступным для россиян

Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему западный видеохостинг YouTube остается доступным для россиян. По его словам, в стране пока нет альтернативы платформе.
Ордуханян считает, что разработчикам стоит плотно заняться созданием отечественных видеохостингов. Пока этого не делается, а Rutube не работает в полном объеме. Аспекту информационной войны уделяется мало времени, поэтому YouTube остается популярным. Большую роль играет и отсутствие альтернативы для россиян.
«Мы не будем уподобляться некоторым нашим бывшим заграничным партнерам, которые готовы, что называется, на зло бабушке отморозить себе уши, у нас нет альтернативы, к глубокому сожалению», — заявил Ордуханян изданию «Политика Сегодня».
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности YouTube и заблокировать видеохостинг на территории страны. Предприниматель заявил, что в ближайшее время платформа будет закрыта.