Политолог Рафаэль Ордуханян объяснил, почему YouTube все еще остается доступным для россиян

Ордуханян считает, что разработчикам стоит плотно заняться созданием отечественных видеохостингов. Пока этого не делается, а Rutube не работает в полном объеме. Аспекту информационной войны уделяется мало времени, поэтому YouTube остается популярным. Большую роль играет и отсутствие альтернативы для россиян.