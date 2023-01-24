Депутат Олег Матвейчев рассказал, как можно наказать уехавших из России артистов

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, как можно наказать уехавших из России артистов. Он предложил прекратить выплачивать деньги деятелям культуры.
Матвейчев привел в пример певицу Аллу Пугачеву. Любая песня артистки, исполненная на радио, приносит ей доллары дохода. Радиостанция перечисляет деньги Российскому авторскому сообществу (РАО), а оно — на счет Пугачевой. Депутат считает, что нужно прекратить выплаты уехавшим за рубеж артистам.
«Мы не ликвидируем эти доходы. Нужно, чтобы они оставались, накапливались на счетах РАО, но не переходили заграницу. Когда человек вернется, уже будем решать, что с ним делать», — заявил Матвейчев изданию URA.RU.
Он отметил, что человек мог совершить преступление или заниматься дискредитацией армии ВС РФ, тогда ему придется платить штрафы и возмещать моральный ущерб. Матвейчев предложил направить эти деньги в наказание за проступки артистов.