Требования президента Украины Владимира Зеленского передать украинской армии все более совершенное оружие демонстрирует нарастающую панику в Киеве. Об этом сообщает издание Asia Times.
Автор статьи придерживается мнения, что большая часть поставленного оружия от Запада направлена на то, чтобы остановить неудачи украинских войск на поле боя. При этом указывается, что Зеленский переживает за свою судьбу в случае победы России.
«Зеленский арестовал большинство своих политических оппонентов, заставил замолчать неугодные ему СМИ, включая случаи, когда оппозиционеры якобы были ликвидированы СБУ», — говорится в публикации.
Обозреватель уверен, что эти меры не помогут Зеленскому и его коллегам, если на Украине начнут осознавать, что киевский режим близок к провалу. Тогда Вашингтон будет настаивать на мирном урегулировании, против которого выступал ранее. Именно такой сценарий является наиболее вероятным.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию как можно быстрее ответить на запрос о передаче танков Leopard на Украину, передает RT.