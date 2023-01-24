AT: просьбы Зеленского к Западу предоставить новое оружие говорят о панике в Киеве

Обозреватель уверен, что эти меры не помогут Зеленскому и его коллегам, если на Украине начнут осознавать, что киевский режим близок к провалу. Тогда Вашингтон будет настаивать на мирном урегулировании, против которого выступал ранее. Именно такой сценарий является наиболее вероятным.